Il Borgo del Natale si accende | inaugurazione di luminarie e villaggio
Sansepolcro ha ufficialmente acceso la magia del Natale. Nel pomeriggio di ieri si è svolta l’inaugurazione del Borgo del Natale 202526, che ha visto una grande partecipazione di cittadini e visitatori. Con la cerimonia di accensione delle luminarie e l’apertura del Villaggio del Natale in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Scopri altri approfondimenti
“Mercatini di Natale al Borgo” a Castellabate: pubblicato il bando per gli espositori
Forlì si prepara al Natale: aperte le candidature per il magico borgo e le attività musicali
Corinaldo, il borgo più amato d'Italia si prepara al Gran Natale 2025
https://www.teleboario.it/notizia/15731/bienno-natale-nel-borgo-storico/ - facebook.com Vai su Facebook
Sansepolcro, il Borgo del Natale si accende - Arezzo, 7 dicembre 2025 – Sansepolcro, il Borgo del Natale si accende: inaugurate l uminarie, villaggio e via a tutti gli appuntamenti in calendario. Come scrive msn.com
Natale 2025 a Conversano: si accende il borgo delle feste tra luci, pista di ghiaccio e il Castello di Santa Claus - Dal 7 dicembre al 6 gennaio il centro cittadino si accende con esperienze immersive, spettacoli e sapori natalizi ... Riporta baritoday.it
Il 7 Dicembre Conversano si accende: al Via Borgo di Natale 2025 - Domenica 7 dicembre, alle ore 18, prenderà ufficialmente il via Borgo di Natale 2025, il grande cartellone di iniziat ... Come scrive giornaledipuglia.com