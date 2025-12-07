Il 47,7% degli italiani si informa con il telegiornale ma tra i giovani vince YouTube Instagram e TikTok conquistano la Generazione Z
Il telegiornale rimane il mezzo di informazione più seguito in Italia con il 47,7% della popolazione, nonostante un calo significativo tra i giovani, dove l'utenza scende al 22,5% nel 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Contenuti che potrebbero interessarti
PROROGA CHIUSURA TEMPORANEA UFFICIO POSTALE VIA REANO - Poste Italiane, informa che, a causa del ritardo nella fornitura dei materiali, la chiusura temporanea dell'Ufficio Postale di via Reano, inserito nei lavoro del Progetto Polis- Casa dei Servi - facebook.com Vai su Facebook