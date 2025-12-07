Il 20enne Bardghji si prende la scena nel 5-3 del Barcellona sul Betis | Flick ha vinto la scommessa sui giovani Sport

Ieri il Barcellona ha vinto 5-3 contro il Betis (quinto in classifica), a Siviglia. Oltre a Ferran Torres che ha segnato una tripletta, uno dei protagonisti della gara, inatteso, è stato Roony Bardghji, autore di una gol e di un assist. Il ventenne è arrivato in Spagna quest’estate dal Copenhagen per circa 2 milioni di euro ed era stato inizialmente ingaggiato per giocare nella Primavera; tuttavia, le emergenze in attacco e un ritiro estivo convincente hanno fatto sì che il tecnico Hansi Flick lo portasse in prima squadra. Roony Bardghji protagonista inatteso della vittoria del Barcellona sul Betis. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

