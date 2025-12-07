IFFUSA
Diecimila i posti disponibili nelle sedi scelte per la “Prima Diffusa“, che porta l’opera all’Ottagono ma anche nei luoghi dove la cultura spesso fatica ad arrivare, come le case di accoglienza e le carceri, come San Vittore (foto). Quest’anno si aggiungono anche Teatro della Quattordicesima, Casa delle Donne e Casva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
