Ieri in Campania | uomo trovato senza vita in un appartamento a Salerno
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 6 dicembre 2025. Avellino – “ Sono profondamente indignato per quanto accaduto dopo la fine del derby. Il risultato del campo, per quanto amaro, passa in secondo piano rispetto a episodi gravissimi e inaccettabili che non hanno nulla a che vedere con lo sport, con il basket e con i valori che tutti diciamo di voler difendere”. Queste le dichiarazioni del presidente della Scandone Avellino, Marco Trasente dopo il finale movimentato al PalaMiwa di Benevento in occasione della gara tra la Cestistica Benevento e la Scandone Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Nella mattinata di ieri, nella sede del Comitato Regionale Campania FIGC LND, il Presidente Carmine @_Zigarelli ha sorteggiato i gironi della seconda fase dei Campionati Under 14 e Under 16 - GOLDEN #UnitiDallaStessaPassione ? Vai su X
