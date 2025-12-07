Ieri in Campania | uomo trovato senza vita in un appartamento a Salerno

Anteprima24.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 6 dicembre 2025. Avellino – “ Sono profondamente indignato per quanto accaduto dopo la fine del derby. Il risultato del campo, per quanto amaro, passa in secondo piano rispetto a episodi gravissimi e inaccettabili che non hanno nulla a che vedere con lo sport, con il basket e con i valori che tutti diciamo di voler difendere”. Queste le dichiarazioni del presidente della  Scandone Avellino, Marco Trasente dopo il finale movimentato al  PalaMiwa di Benevento  in occasione della gara tra la  Cestistica Benevento e la Scandone Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

ieri in campania uomo trovato senza vita in un appartamento a salerno

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: uomo trovato senza vita in un appartamento a Salerno

News recenti che potrebbero piacerti

ieri campania uomo trovatoUomo trovato morto a Pontinia, arrestato un connazionale per omicidio - A trovarlo sono stati alcuni connazionali: il suo corpo insanguinato si trovava fuori da una casa isolata nelle campagne vicino a Latina ... Come scrive tg24.sky.it

ieri campania uomo trovatoCarabinieri salvano 75enne trovato a terra in casa - Un uomo di 75 anni di Sapri, in provincia di Salerno, è stato tratto in salvo questa mattina dai Carabinieri dopo essere stato trovato riverso a terra nella sua abitazione, dove vive da solo. Lo riporta ansa.it

Ventimiglia, uomo trovato sgozzato nel greto del fiume Roja: “Si è suicidato dopo essere stato licenziato” - Un uomo di 36 anni di origine straniera è stato trovato sgozzato oggi nel greto del fiume Roja, nel tratto antistante il commissariato di Polizia di Ventimiglia. Da fanpage.it

Nubifragio a Ostuni, trovato il corpo dell'uomo disperso - È stato ritrovato il corpo senza vita del 63enne Oronzo Epifani disperso da ieri sera dopo il violento nubifragio che si abbattuto ad Ostuni nel nord brindisino. rainews.it scrive

Trovato morto escursionista disperso da ieri sulle Apuane - E' stato trovato morto un uomo francese di 72 anni che risultava disperso da ieri sul monte Focoletta, vetta delle Alpi Apuane situata tra la Garfagnana e il territorio di Massa (Massa Carrara). Si legge su ansa.it

ieri campania uomo trovatoTrovato morto nel suo camper: aveva 73 anni - GAVORRANO Un uomo di 73 anni, molto conosciuto nel paese di Gavorrano, è stato trovato morto nel camper dove viveva ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ieri Campania Uomo Trovato