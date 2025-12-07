Ieri in Campania | uomo trovato senza vita in un appartamento a Salerno

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 6 dicembre 2025. Avellino – “ Sono profondamente indignato per quanto accaduto dopo la fine del derby. Il risultato del campo, per quanto amaro, passa in secondo piano rispetto a episodi gravissimi e inaccettabili che non hanno nulla a che vedere con lo sport, con il basket e con i valori che tutti diciamo di voler difendere”. Queste le dichiarazioni del presidente della Scandone Avellino, Marco Trasente dopo il finale movimentato al PalaMiwa di Benevento in occasione della gara tra la Cestistica Benevento e la Scandone Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

