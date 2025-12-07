Diventa maggiorenne ‘ Al bancheti ad Nadel ’, il tradizionale mercatino natalizio allestito ogni anno l’8 dicembre nel Palazzo pretorio di Terra del Sole. Domani dalle 10 alle 19 l’edificio rinascimentale affacciato su piazza d’Armi ospiterà il partecipato evento organizzato dal Borgo Fiorentino in collaborazione con la Pro loco e il patrocinio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. I portici si animeranno grazie a oltre 50 bancarelle, con proposte di artigianato artistico, addobbi natalizi, idee regalo, prodotti tipici locali, cucito creativo, gioielli e accessori. L’occasione per fare acquisti in vista della festa più attesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Idee regalo tra le bancarelle e canti delle feste in chiesa