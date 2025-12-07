I voti ai look | Mahmood fa il suo 8 Barbara Berlusconi istituzionale 8 il mantello di Giuli 7,5 classico Lauro 6 7

Riflettori puntati sull'arrivo di Alessandro Giuli, il Ministro della Cultura ma anche della star della canzone Mahmood. Molti i rappresentanti dell'editoria italiana e del mondo del teatro nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - I voti ai look: Mahmood fa il suo (8), Barbara Berlusconi istituzionale (8), il mantello di Giuli (7,5), classico Lauro (6/7)

Leggi anche questi approfondimenti

San Siro, il giorno del giudizio: seduta a oltranza per la vendita. Servono 25 voti, il centrosinistra per ora ne ha 23

E’ guerra dei voti nel Pd. Berni vuole il riconteggio, ‘no’ del Tribunale di Siena

Rossana Berardi nuova presidente Aiom: «Gli oncologi italiani hanno scelto me». Le elezioni (vinte col 60% dei voti) incoronano la primaria di Torrette

Ma cosa pensano i tifosi delle nostre divise? Abbiamo chiesto ai tifosi di @pallacanestroborgoticino di dare un voto al look di questa stagione… SPOILER: ovviamente sono arrivati solo voti altissimi E voi che ne dite, vi piacciono? Vi aspettiamo qui sotto - facebook.com Vai su Facebook

Prima della Scala, le pagelle ai look: Mahmood fa il suo (8), Barbara Berlusconi istituzionale 8 e Dvora Ancona incoronata 4,5 - Riflettori puntati sull'arrivo di Alessandro Giuli, il Ministro della Cultura ma anche della star della canzone Mahmood. Da corriere.it

Prima della Scala, le pagelle dei look: Mahmood fa il suo (8), Barbara Berlusconi istituzionale (8), il ministro Giuli col mantello romantico (7,5) e Achille Lauro sfuggente ... - Riflettori puntati sull'arrivo di Alessandro Giuli, il Ministro della Cultura, ma anche della star della canzone Mahmood e uno sfuggente Achille Lauro. Lo riporta corriere.it

Mahmood, com'era agli esordi e com'è oggi. Dagli abiti casual ai look genderless: «Alle medie sono stato vittima di bullismo» - Domenica 15 dicembre, Mahmood è ospite di Che Tempo Che Fa, il programma trasmesso sul Nove e condotto da Fabio Fazio. Scrive leggo.it