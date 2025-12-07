Capodanno è da sempre la finestra di viaggio più volatile per prezzi e disponibilità, la domanda è alta e concentrata in pochi giorni e le offerte si alternano a posti già sold out. Tuttavia, anche a quattro settimane dalla notte del 31 dicembre è ancora possibile trovare soluzioni last minute interessanti. Per trovare le migliori occasioni abbiamo fatto una serie di ricerche incrociate tra il 3 e il 4 dicembre 2025, analizzando i prezzi dei principali motori di ricerca e i voli con partenze dai principali aeroporti italiani (Roma Fiumicino e Ciampino, Milano Malpensa, Linate e Bergamo, Venezia, Napoli, Bologna, Palermo, Catania). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - I voli last minute per il Capodanno più economici in Italia e in Europa