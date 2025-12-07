Un anno fa fu un ponte dei sospiri: poche presenze turistiche, l’Immacolata che cadeva in un festivo e i musi lunghi degli albergatori per la falsa partenza di dicembre. Quest’anno somiglia a un ponte dei desideri, che si sono avverati. I sogni hanno portato numeri concreti: oltre 300 strutture ricettive aperte in questo fine settimana e un’occupazione che a metà settimana era già arrivata al 60%. Musica per le orecchie degli albergatori che possono permettersi di danzare con l’evento che si sta svolgendo in fiera. Migliaia di giovani ballerini sono arrivati da tutto il Paese con gli staff delle relative squadre e i genitori ad accompagnarli per l’edizione invernale di un evento che nell’edizione estiva è diventato una garanza di riempimento delle camere di hotel. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I turisti che non ti aspetti. Danza, coppie e cultura risollevano il ‘ponte’