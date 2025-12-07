I Simpson – il Film 2 | UFFICIALE il film è stato rimandato! Ecco la nuova data di uscita nel 2027
I fan de I Simpson dovranno aspettare ancora un po’ prima di rivedere Homer e la famiglia al cinema. Nonostante il celebre franchise animato stia vivendo un momento d’oro, lavorando incessantemente alla stagione 40 grazie al rinnovo quadriennale con FOX, il tanto atteso sequel de I Simpson – Il film ha subito un inatteso ritardo. Questa notizia arriva dopo anni di richieste incessanti per un secondo film, che avrebbe dovuto celebrare i 20 anni dall’uscita del capostipite. Purtroppo, l’ultimo aggiornamento sul progetto non è quello che gli appassionati speravano di sentire. I Simpson 2 posticipato: la nuova data di uscita ufficiale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
