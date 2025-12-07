Febbraio è uno dei mesi più economici per viaggiare. Le festività natalizie sono passate, l’estate è ancora lontana e il turismo in inverno rallenta. Un mix perfetto per trovare prezzi più bassi e voli convenienti. Skyscanner, motore di ricerca online che confronta voli, hotel e noleggi auto, ha stilato la classifica dei 10 Paesi più economici da visitare proprio in questo periodo. I biglietti aerei dai principali aeroporto italiani (se prenotati ora), vanno dai 20 ai 40 euro. E anche i prezzi degli alloggi sono tendenzialmente più bassi rispetto ad altri periodi dell’anno. Albania, Bulgaria, Ungheria, Spagna e Portogallo con i voli più economici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - I Paesi più economici per un viaggio a febbraio 2026, da prenotare ora