I Mondiali di Darts 2026 in diretta su DAZN
Mancano pochi giorni all’appuntamento che milioni di tifosi in tutto il mondo, attendono ogni anno nel periodo delle festività natalizie: il grande spettacolo delle freccette torna su DAZN con il Paddy Power World Darts Championship 202526. Dalla leggendaria cornice dell’Alexandra Palace di Londra, la squadra di DAZN guiderà con il commento in italiano gli appassionati tra “180”, check-out impossibili e walk-on elettrizzanti, . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu
