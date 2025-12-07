So Foot ha raccontato la storia di Riley Martin, un calciatore 17enne di decima divisione inglese (gioca all’ Ilfracombe Town ) che ha subito una doppia frattura alla gamba mentre indossava dei parastinchi mini 9×3 cm, un modello che in genere usano i bambini. Il portale ha intervistato il presidente del club dove milita Martin, Nick Jupp, che sta portando avanti una protesta per il divieto dei mini parastinchi. La protesta contro i mini parastinchi: l’intervista al presidente dell’Ilfracombe Town. Come hai vissuto quel giorno in cui Riley Martin ha subito questo infortunio? «E’ stato sconvolgente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - «I mini-parastinchi non proteggono»: la protesta delle leghe minori inglesi sulla moda lanciata dalle stelle della Premier