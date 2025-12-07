I mini-parastinchi non proteggono | la protesta delle leghe minori inglesi sulla moda lanciata dalle stelle della Premier
So Foot ha raccontato la storia di Riley Martin, un calciatore 17enne di decima divisione inglese (gioca all’ Ilfracombe Town ) che ha subito una doppia frattura alla gamba mentre indossava dei parastinchi mini 9×3 cm, un modello che in genere usano i bambini. Il portale ha intervistato il presidente del club dove milita Martin, Nick Jupp, che sta portando avanti una protesta per il divieto dei mini parastinchi. La protesta contro i mini parastinchi: l’intervista al presidente dell’Ilfracombe Town. Come hai vissuto quel giorno in cui Riley Martin ha subito questo infortunio? «E’ stato sconvolgente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
