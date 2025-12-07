I milanesi festeggia Sant' Ambrogio tra i mercatini di Natale

Tgcom24.mediaset.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primo shopping natalizio a Milano tra i mercatini. "È un anticipo del 25 dicembre, veniamo sempre con grande piacere", dice un passante. "Festeggiamo Sant'Ambrogio tra le bancarelle, dedicando tempo alla famiglia, cercando qualche regalo", dice un'altra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - I milanesi festeggia Sant'Ambrogio tra i mercatini di Natale

