I migliori film di Natale 2025 al cinema Cosa vedere in sala durante le festività

Corsa a due tra Avatar e Checco Zalone per imporsi come campione di incassi al botteghino, ma l'ampia scelta natalizia prevede animazione, commedie, drammi e biopic musicali. Natale coraggioso o sottotono? Difficile da stabilire in un'annata in cui i distributori scommettono su titoli meno roboanti, discostandosi (momentaneamente) dalla tradizione delle commedie scollacciate, dalle storie d'amore più sdolcinate e dai film per famiglie. Assente Pixar, che nel 2025 ha realizzato un unico film, Elio, uscito in estate, Disney ha scelto saggiamente di anticipare a fine novembre l'uscita dell'atteso Zootropolis 2, il cui debutto ha infranto una pioggia di record e ha campo libero per macinare incassi fino a Natale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

