I funerali del marito di Susy Fuccillo a Catania | la folla saluta il 41enne Salvatore Raciti
Si sono tenuti ieri i funerali del marito di Susy Fuccillo, Salvatore Raciti, morto nella notte tra l'1 e il 2 dicembre per un malore improvviso. A Catania, alla Basilica della Collegiata, amici e parenti si sono radunati per dargli l'ultimo saluto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
