I dirigenti dovevano essere rimossi subito
Sarà presentato un esposto alla Corte dei Conti per accertare quello che, per i tre ex consiglieri comunali Annalisa Marchegiani, Luciana Barlocci e Giorgio De Vecchis, è un danno amministrativo ed economico prodotto dalla gestione degli incarichi dirigenziali dopo la caduta dell’amministrazione Spazzafumo. I tre spiegano che il danno deriverebbe dal mantenimento in servizio dei dirigenti Giorgio Giantomassi e Mauro Bellucci, che ritengono automaticamente decaduti per effetto della cessazione del mandato del sindaco, come previsto – sostengono – dalla normativa e dalla sentenza della Cassazione dell’agosto 2025 recepita dall’Anci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
