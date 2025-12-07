I chatbot possono influenzare le scelte di voto

AGI - Le conversazioni con i chatbot di intelligenza artificiale hanno il potenziale di influenzare gli atteggiamenti e le intenzioni degli elettori. Questo allarmante risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, condotto dagli scienziati della Cornell University. Il team, guidato da David Rand, ha eseguito degli esperimenti controllati durante le elezioni presidenziali statunitensi del 2024 e le elezioni nazionali del 2025 in Polonia e Canada. I risultati mostrano che gli approcci alla persuasione basati sull'IA possono svolgere un ruolo importante nelle future votazioni. La crescente diffusione dei chatbot con intelligenza artificiale generativa, spiegano gli esperti, ha acceso il dibattito sull' impatto di queste tecnologie sulle società democratiche ma non è chiaro in che modo e in quale misura tali strumenti possano influenzare il comportamento degli elettori. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - I chatbot possono influenzare le scelte di voto

