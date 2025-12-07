I caminanti italiani allontanati dall' area industriale dove stavano allestendo un nuovo insediamento abusivo

Romatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allontanata la scorsa estate la carovana di roulotte e camper è tornato nella stessa area dove stavano allestendo un nuovo insediamento abusivo. Sono i caminanti italiani, nomadi originari perlopiù del sud Italia che da anni si muovono nel territorio compreso fra i comuni di Guidonia Montecelio e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

