I caminanti italiani allontanati dall' area industriale dove stavano allestendo un nuovo insediamento abusivo

Allontanata la scorsa estate la carovana di roulotte e camper è tornato nella stessa area dove stavano allestendo un nuovo insediamento abusivo. Sono i caminanti italiani, nomadi originari perlopiù del sud Italia che da anni si muovono nel territorio compreso fra i comuni di Guidonia Montecelio e. 🔗 Leggi su Romatoday.it