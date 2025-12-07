La magia delle feste è nell’aria: la percepiamo nei colori, nelle luci, nello spirito delle persone che ci circondano. Ma anche nei profumi: se chiudiamo gli occhi, infatti, la mente si connette subito alla memoria olfattiva e ci fa percepire fragranze speziate e dolci, che sanno di casa e di calore. Ma come rendere l’esperienza ancora più immersiva e invitante: regalando e regalandoci dei bagnoschiuma che profumano di Natale. In commercio ce ne sono tantissimi e sono golosissimi. Possono essere saponi, bagni doccia, prodotti versatili da usare nella vasca o sotto la doccia, ma sono tutti accomunati dal profumo che sprigionano. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - I bagnoschiuma che profumano di Natale sono tutto ciò che vorrai per le feste