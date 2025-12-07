I Babbi Natali in moto allieteranno l' Immacolata degli ospiti della Zangheri
Nel lunedì dell'Immacolata alle 16 gli ospiti della casa di riposo Zangheri riceveranno la visita dei “Babbi Natali in moto”. Il corteo dei motociclisti vestiti da Babbo Natale allieterà il pomeriggio con tanta allegria e consegnerà dolciumi ai presenti.L’evento benefico organizzato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
