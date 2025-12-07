La conferma è arrivata. Si credeva molto alla vigilia degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia) nelle possibilità degli azzurri nella rana. Se nei 100 la delusione era stata molta, n ei 50 si è compensato con un riscontro di pregevole fattura. Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi, infatti, hanno dato un seguito alle aspettative, conquistando l’oro e il bronzo nella finale continentale della piscina da 25 metri. Il romagnolo, pur non essendo super brillante, è riuscito a tenere a bada con personalità le voglie del turco Emre Sakci. Toccando la piastra nei primi 25 metri in 11?54, Cerasuolo si è garantito un minimo margine di vantaggio che è riuscito a gestire fino alla fine, siglando il crono conclusivo di 25?67. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - I 50 rana sono azzurri a Lublino! Cerasuolo d’oro e Martinenghi di bronzo negli Europei in vasca corta