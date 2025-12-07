Hytale | la resurrezione del gioco che ha inseguito il proprio mito

Ci sono giochi che cominciano a esistere molto prima di essere giocati. Alcuni nascono nella mente di chi li crea, altri nelle community che li osservano crescere, altri ancora si sviluppano nel limbo delle aspettative, dove il tempo ha una consistenza diversa e il pubblico non attende tanto un prodotto quanto un'idea. Hytale appartiene a quest'ultima categoria. Per anni è stato un concetto più che un videogioco, un frammento di immaginario collettivo sospeso tra ciò che mostrava e ciò che il pubblico desiderava vedere, una promessa mai davvero definita ma profondamente sentita. Promessa che è sempre più reale e concreta dopo l' annuncio della data di rilascio della sua versione early access, prevista per il 13 gennaio 2026.

