Hot Topics in Hepatology 2025 | due giorni di confronto multidisciplinare sulle nuove sfide dell' epatologia moderna
Il congresso “Hot Topics in Hepatology 2025, Goals Achieved and Unmet Challenges in Patient Management”, che si è svolto il 5 e 6 dicembre all’Hotel Villa Itria di Viagrande, si è chiuso con una partecipazione ampia e multidisciplinare.L’iniziativa, nata sotto il coordinamento scientifico del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
