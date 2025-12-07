Resta il ristorante probabilmente più etico di Milano, Horto, arrampicato in cima a piazza Cordusio e con una vista sui tetti della città che trova la sua massima espressione d’estate nella terrazza. D’inverno ci si gode invece i bellissimi interni di discreta eleganza, dai materiali organici, dai colori tenui. Il menu, che si chiama L’Ora Etica, che invita i milanesi, anche quelli più affaccendati nel cuore della Milano degli affari, a prendersi una parentesi di calma e di rispetto per sé stessi e per gli altri. Ed è questo approccio, convinto e convincente, che ha convinto i signori della Michelin ad attribuire (e a confermare quest’anno per il terzo anno) la stella verde che viene attribuita ai ristoranti con progetti improntati alla sostenibilità, oltre naturalmente a quella rossa che indica la qualità e la costanza della proposta della cucina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Horto, l’Ora Etica della vicinanza