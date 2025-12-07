Horses, l’intenso e peculiare videogioco narrativo di Santa Ragione, è diventato in pochi giorni uno dei titoli indipendenti più discussi al mondo. Dopo essere stato bannato da Steam ed Epic Games Store, il gioco ha attirato una curiosità enorme, fino a conquistare in brevissimo tempo il primo posto tra i più venduti su GOG. Un risultato notevole, frutto di un’improvvisa ondata di attenzione mediatica, di articoli, recensioni e discussioni che hanno trasformato un’opera di nicchia in un fenomeno virale. Eppure, dietro a questo apparente lieto fine, la situazione dello studio resta fragile. Come racconta il co-fondatore e produttore Pietro Righi Riva a The Verge, il ban da Steam ha messo Santa Ragione a serio rischio di chiusura due anni fa, costringendolo anche a indebitarsi per completare il progetto. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Horses è un successo, ma il team di sviluppo potrebbe essere ancora nei guai