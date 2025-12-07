hong kong cittadini al voto

A Hong Kong sono più di un milione, su 4,5 milioni, gli elettori chiamati al voto per il rinnovo del LegCo. Si tratta del Consiglio legislativo dell’ex colonia britannica sempre più nell’orbita di Pechino anche per il sistema di governo “solo patrioti”. Alle 20.30 ora locale, come scrive il South China Morning Post, hanno votato 1.200.490 elettori. Hong Kong, ha votato anche John Lee. Il capo dell’esecutivo locale John Lee ha votato alle prime ore del mattino. Ha esortato tutti ad andare ai seggi mentre Hong Kong è ancora sotto shock per il tragico incendio nel quartiere di Tai Po. I morti, secondo il bilancio ufficiale, sono 159. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

