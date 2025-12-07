Hong Kong cittadini al voto

A Hong Kong sono più di un milione, su 4,5 milioni, gli elettori chiamati al voto per il rinnovo  del LegCo. Si tratta del Consiglio legislativo dell’ex colonia britannica sempre  più nell’orbita di Pechino anche per il sistema di governo “solo  patrioti”. Alle 20.30 ora locale, come scrive il  South China Morning  Post, hanno votato 1.200.490 elettori.     Hong Kong, ha votato anche John Lee. Il capo dell’esecutivo locale John Lee ha votato alle prime ore del  mattino. Ha esortato tutti ad andare ai seggi mentre Hong Kong è ancora  sotto shock per il tragico incendio nel quartiere di Tai Po. I morti,  secondo il bilancio ufficiale, sono 159. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

