Hojlund non segna da 915 minuti ma ha dimostrato di essere un uomo squadra CorSport

Ilnapolista.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rasmus Hojlund è a corto di gol, l’ultimo contro il Genoa il 5 ottobre in campionato. Contro la Juventus stasera spera di sbloccarsi, anche se nelle ultime partite ha aiutato molto la squadra, soprattutto con l’assist a Neres contro la Roma. Hojlund uomo squadra ma in astinenza di gol. Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport: Si sta avvicinando, gli sta girando intorno da un paio di partite, ma per il momento il gol è un buco nella storia tra Hojlund e il Napoli che gradualmente si sta allargando. Venerdì, 5 dicembre, ha acquisito la dimensione dei due mesi: l’ultima rete risale al 5 ottobre contro il Genoa, ancora al Maradona, all’epoca decisiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

hojlund non segna da 915 minuti ma ha dimostrato di essere un uomo squadra corsport

© Ilnapolista.it - Hojlund non segna da 915 minuti, ma ha dimostrato di essere un uomo squadra (CorSport)

News recenti che potrebbero piacerti

hojlund segna 915 minutiHojlund non segna da 915 minuti, ma ha dimostrato di essere un uomo squadra (CorSport) - A Rasmus Hojlund manca il gol dal 5 ottobre, anche se nelle ultime partite ha aiutato la squadra, come l'assist a Neres contro la Roma. Secondo ilnapolista.it

Hojlund e la regola del gol: se non segna lui vanno in rete solo i centrocampisti - Rasmus si riprende la scena: domani contro il Como, e martedì contro l’Eintracht in Champions, toccherà a lui completare il tridente dall’inizio. Si legge su corrieredellosport.it

Hojlund segna ancora in Nazionale. Torna al gol anche McTominay - Una buona notizia per Antonio Conte che all'ex Manchester United si è affidato ... Si legge su rainews.it

Hojlund entra e segna con la Danimarca: il messaggio che manda al Napoli - Allo stadio Georgios Karaiskakis, al Pireo, casa dell’Olympiakos, la Danimarca si impone sui padroni di casa della Grecia. Da corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Hojlund Segna 915 Minuti