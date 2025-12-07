Hojlund non segna da 915 minuti ma ha dimostrato di essere un uomo squadra CorSport
Rasmus Hojlund è a corto di gol, l’ultimo contro il Genoa il 5 ottobre in campionato. Contro la Juventus stasera spera di sbloccarsi, anche se nelle ultime partite ha aiutato molto la squadra, soprattutto con l’assist a Neres contro la Roma. Hojlund uomo squadra ma in astinenza di gol. Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport: Si sta avvicinando, gli sta girando intorno da un paio di partite, ma per il momento il gol è un buco nella storia tra Hojlund e il Napoli che gradualmente si sta allargando. Venerdì, 5 dicembre, ha acquisito la dimensione dei due mesi: l’ultima rete risale al 5 ottobre contro il Genoa, ancora al Maradona, all’epoca decisiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
- tiro da 30 metri "imparabile" - Hojlund che sfila alle spalle di Koopmeiners e va in porta - rigore Se il Napoli non segna almeno un gol così smetto si seguire il calcio. Vai su X
Scarica la palla su Hojlund, corre come un pazzo per ricevere il pallone di ritorno nello spazio e segna un gol pesantissimo all’Olimpico esultando con un’espressione assolutamente imperturbabile, zittendo non si sa chi, portando semplicemente il dito all’ore - facebook.com Vai su Facebook
Hojlund e la regola del gol: se non segna lui vanno in rete solo i centrocampisti - Rasmus si riprende la scena: domani contro il Como, e martedì contro l’Eintracht in Champions, toccherà a lui completare il tridente dall’inizio. Si legge su corrieredellosport.it
Hojlund segna ancora in Nazionale. Torna al gol anche McTominay - Una buona notizia per Antonio Conte che all'ex Manchester United si è affidato ... Si legge su rainews.it
Hojlund entra e segna con la Danimarca: il messaggio che manda al Napoli - Allo stadio Georgios Karaiskakis, al Pireo, casa dell’Olympiakos, la Danimarca si impone sui padroni di casa della Grecia. Da corrieredellosport.it