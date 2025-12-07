hojlund non segna da 915 minuti ma ha dimostrato di essere un uomo squadra corsport

Rasmus Hojlund è a corto di gol, l’ultimo contro il Genoa il 5 ottobre in campionato. Contro la Juventus stasera spera di sbloccarsi, anche se nelle ultime partite ha aiutato molto la squadra, soprattutto con l’assist a Neres contro la Roma. Hojlund uomo squadra ma in astinenza di gol. Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport: Si sta avvicinando, gli sta girando intorno da un paio di partite, ma per il momento il gol è un buco nella storia tra Hojlund e il Napoli che gradualmente si sta allargando. Venerdì, 5 dicembre, ha acquisito la dimensione dei due mesi: l’ultima rete risale al 5 ottobre contro il Genoa, ancora al Maradona, all’epoca decisiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

