Hojlund a secco da 2 mesi con la Juve pronto di nuovo a graffiare

L’attaccante danese pronto a spezzare il digiuno che dure da due mesi. Per il match contro la Juventus di Spalletti, l’attaccante partenopeo Rasmus Hojlund prova . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Hojlund a secco da 2 mesi, con la Juve pronto di nuovo a graffiare

Contenuti che potrebbero interessarti

Hojlund, a secco da un mese, cerca il riscatto col Bologna (Repubblica)

#Hojlund è cambiato grazie agli schemi di #Conte: ora replica le movenze di #Lukaku e gioca per gli altri L'analisi della Gazzetta. Il danese è a secco da 54 giorni: Il tour de force è costato carissimo, l’ha anestetizzato e forse ha inciso psicologicamente per un Vai su X

Nessuna sorpresa, Conte conferma modulo e uomini con Lang e Neres in supporto a Hojlund. Gasperini schiera a sorpresa Ferguson, optando quindi per una prima punta fisica. Peccato giocarcela in emergenza, ma tanto questa emergenza sarà la norma al - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, Hojlund a digiuno da 2 mesi: dopo l'assist a Neres con la Roma, servono i gol - Il nome in questione è quello di Rasmus Hojlund, che con la porta avversaria. Come scrive tuttomercatoweb.com

Pagina 2 | Hojlund, il Napoli piomba sul danese e sfida il Milan: il piano per sostituire Lukaku - È partita la corsa a un’alternativa, qualcuno che nei prossimi mesi non faccia ... Riporta corrieredellosport.it