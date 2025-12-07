hockey ghiaccio nella serata di alps league vincono asiago e merano renon non sbaglia

Cinque match in programma nella serata di Alps Hockey League 2025-2026 con due derby italiani (successo di Asiago a Vipiteno e di Merano in casa degli Unterland Cavaliers. Negli altri incontri Renon piega Eisbaren, mentre Gherdeina stende Bregenzerwald. RITTNER BUAM-ZELLER EISBAREN 1-0 dopo shoot-out. Match tiratissimo ed equilibrato all’Arena Ritten. 60 minuti che si chiudono a reti bianche e sfida che passa all’overtime. Anche in questo caso il punteggio non si modifica e sono gli shoot-out a dover decidere la contesa. Renon sbaglia di meno e piega gli austriaci. VIPITENO BRONCOS-ASIAGO HOCKEY 3-7 Partita pirotecnica e ricchissima di gol. 🔗 Leggi su Oasport.it

