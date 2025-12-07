Hockey ghiaccio nella serata di Alps League successo di Cortina contro Gherdeina

Oasport.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un solo incontro in programma per quanto riguarda la serata di Alps Hockey League 2025-2026. Sul ghiaccio di Cortina è andato in scena il derby contro Gherdeina con il successo dei padroni di casa dopo l’overtime. CORTINA-GHERDEINA 4-3 dopo overtime. Gli ampezzani passano in vantaggio dopo 6:55 grazie ad Alvera che segna la rete dell’1-0. Nel secondo periodo arriva il 2-0 di Pietroniro al 20:57, prima che Kasslatter accorci con il 2-1 al 35:41. Cortina non si scompone e allunga di nuovo con il 3-1 di Panciera al 37:10. Nel terzo periodo Gherdeina prima accorcia con Moncada al 42:29 con il 3-2, quindi arriva anche il 3-3 di Guimond al 56:29. 🔗 Leggi su Oasport.it

