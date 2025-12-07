Hockey ghiaccio importante successo per Bolzano in casa di Ferencvaros nella domenica dell’ICE League

Cinque match in programma nella serata di ICE Hockey League 2025-2026. Sul ghiaccio una delle due squadre italiane, ovvero Bolzano. Gli altoatesini hanno vinto in casa dei magiari del Ferencvaros con il punteggio di 3-1. Andiamo a vedere come sono andate le cose. FERENCVAROS-BOLZANO 1-3 Il match si apre con una prima frazione equilibrata, con i padroni di casa che sbloccano il punteggio grazie alla rete di Shaw al minuto 11:22 su assist di Mihalik. I Foxes escono alla distanza. Nel secondo periodo, infatti, Di Giacinto pareggia i conti sull’1-1 al minuto 29:00 su assist di Gersich. La formazione altoatesina prosegue e completa il sorpasso al minuto 37:05 con Misley che va a segno su assist di Seed per il 2-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, importante successo per Bolzano in casa di Ferencvaros nella domenica dell’ICE League

