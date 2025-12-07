Heroes International Film Festival 2025

VI edizione che premia grandi maestri e giovani talenti del cinema e delle serie "di genere" italiane, studi internazionali più innovativi del Cinema e dell'Interactive, dei VFX e dell'Animazione europea. Artisti internazionali ed italiani impegnati in masterclass, keynote e talk. Evento organizzato da La Città dell'Animazione e dei Contenuti Digitali, promosso da Confesercenti Area Roma, Frosinone, Rieti.

