Hernanes a DAZN | Il Como ha sottovalutato l’Inter Lautaro? La cosa più bella di oggi è…

Inter News 24 Hernanes dice la sua a seguito del triplice fischio nella vittoria dell’Inter contro il Como: le parole dell’ex centrocampista a DAZN. Hernanes è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della netta vittoria per 4-0 dell’Inter contro il Como. Il centrocampista ha commentato il match, sottolineando il dominio assoluto dei nerazzurri e facendo alcune riflessioni sul comportamento del Como. IL COMPORTAMENTO DEL COMO – «Prima della partita dicevo che forse non era pronto il Como per fare il colpaccio a San Siro. Forse il Como ha sottovalutato l’Inter e ha sopravvalutato le proprie qualità, ha fatto fare all’Inter quello che l’Inter sa fare benissimo». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Hernanes a DAZN: «Il Como ha sottovalutato l’Inter. Lautaro? La cosa più bella di oggi è…»

