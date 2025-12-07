Heathrow grave incidente nel parcheggio dell' aeroporto | area isolata ritardi e automobilisti bloccati all' interno

La polizia, le ambulanze e i vigili del fuoco stanno intervenendo per un incidente nel parcheggio multipiano del Terminal 3, ha confermato l’aeroporto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Heathrow, grave incidente nel parcheggio dell'aeroporto: area isolata, ritardi e automobilisti bloccati all'interno

