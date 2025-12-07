Heathrow armato di spray al peperoncino scatena il caos Aeroporto in tilt e feriti | cosa è successo

Roma, 7 dicembre 2025 – Panico all’ aeroporto di Heathrow, a Londra, dove uno o più uomini armati di spray al peperoncino hanno aggredito diverse persone, scatenando il caos in un parcheggio multipiano del Terminal 3 e, a cascata, in tutta l’area dello scalo. Un sospettato è stato bloccato dalla polizia britannica e arrestato, non si conoscono al momento le sue generalità. Gli agenti sono ora in cerca di eventuali complici. Le prime segnalazioni parlano di “gruppo di persone” che intorno alle 8 del mattino avrebbero aggredito, senza un’apparente logica, le persone presenti nel parcheggio. L’episodio, fa sapere l’autorità locale, non viene trattato come atto di terrorismo ma come un incidente isolato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

