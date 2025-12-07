Heathrow aggressione con spray al peperoncino | ritardi e caos in aeroporto
Caos all'aeroporto Heathrow di Londra dove c'è stata una lite tra un gruppo e successivamente un'aggressione con lo spray al peperoncino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Londra, paura a Heathrow: aggressioni multiple con spray al peperoncino al Terminal 3 - Diverse persone sono rimaste ferite questa mattina a causa di aggressioni multiple all’aeroporto di Heathrow, a Londra, presumibilmente utilizzando spray al ... Secondo lapresse.it
Londra: diversi aggrediti con spray al peperoncino a Heathrow, fermato un uomo - Nel parcheggio multipiano del Terminal 3 segnalazioni di aggressioni multiple. Lo riporta msn.com
Heathrow, aggredisce viaggiatori con spray al peperoncino nel parcheggio del Terminal 3 dell'aeroporto di Londra: arrestato un uomo - La polizia britannica ha riferito che un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver spruzzato «una sorta di spray al peperoncino» ... Si legge su msn.com