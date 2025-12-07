Heathrow aggressione con spray al peperoncino | ritardi e caos in aeroporto

Ildifforme.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caos all'aeroporto Heathrow di Londra dove c'è stata una lite tra un gruppo e successivamente un'aggressione con lo spray al peperoncino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

heathrow aggressione con spray al peperoncino ritardi e caos in aeroporto

© Ildifforme.it - Heathrow, aggressione con spray al peperoncino: ritardi e caos in aeroporto

