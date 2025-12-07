Heathrow aggredisce viaggiatori con spray al peperoncino nel parcheggio | un arresto
Questa mattina all’aeroporto di Heathrow si è verificato una grave aggressione nel parcheggio multipiano del Terminal 3. La polizia metropolitana di Londra ha arrestato un uomo accusato di aver spruzzato "una sorta di spray al peperoncino" su diverse persone, provocando l’intervento massiccio delle squadre di emergenza. Secondo quanto riferito, l’aggressione è scaturita da una discussione tra persone che si conoscevano e che è degenerata. Un gruppo di uomini avrebbe irrorato le vittime con la sostanza irritante prima di allontanarsi. Gli agenti armati sono intervenuti rapidamente, fermando uno dei sospettati, che rimane in custodia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
