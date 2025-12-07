Hawaii tripla eruzione del Kilauea

4.45 La lava espulsa a oltre 350 metri di altezza: le spettacolari immagini del vulcano Kilauea, uno dei più attivi al mondo,attivo da quasi un anno nell'arcipelago hawaiano, sono state pubblicate dall'U.S. Geological Survey (USGS). Il vulcano americano sta vivendo la sua 38esima colata di lava dallo scorso dicembre, quando è entrata in attività per la prima volta. L'attuale episodio è iniziato ieri e "tre bocche stanno attualmente producendo fontane" di lava: la più alta ha raggiunto quasi 370 metri,ha scritto l'USGS. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it