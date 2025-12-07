Hanno danneggiato il balcone e sono entrati per rubare anche se gli abitanti erano in casa

Parmatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I ladri sono entrati all'interno di due appartamenti, in via Camillo Prampolini nel quartiere San Leonardo a Parma. È successo alle ore 21 di sabato 6 dicembre. “Sono entrati nonostante la presenza di persone all'interno: hanno danneggiato le porte del balcone per entrare ma per fortuna non hanno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

