Hanno danneggiato il balcone e sono entrati per rubare anche se gli abitanti erano in casa
I ladri sono entrati all'interno di due appartamenti, in via Camillo Prampolini nel quartiere San Leonardo a Parma. È successo alle ore 21 di sabato 6 dicembre. “Sono entrati nonostante la presenza di persone all'interno: hanno danneggiato le porte del balcone per entrare ma per fortuna non hanno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sfiorata la tragedia: proprio sotto il balcone danneggiato si trovano le strisce pedonali, ma al momento del crollo non c’erano persone a piedi - facebook.com Vai su Facebook
Sfiorata la tragedia: proprio sotto il balcone danneggiato si trovano le strisce pedonali, ma al momento del crollo non c’erano persone a piedi - Sfiorata la tragedia: proprio sotto il balcone danneggiato si trovano le strisce pedonali, ma al momento del crollo non c’erano persone a piedi Camion demolisce balcone a Gattinara, i calcinacci cadon ... Da laprovinciadibiella.it