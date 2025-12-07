Hamas | cediamo armi a Stato palestinese
2.36 Hamas ha dichiarato di essere pronta a consegnare le armi nella Striscia di Gaza ad uno Stato palestinese sovrano e indipendente,a condizione che l'esercito israeliano ponga fine all'occupazione. "Le nostre armi sono legate all'esistenza dell'occupazione e dell'aggressione",ha affermato il capo negoziatore di Hamas e leader di Gaza,Khalil al Hayya. "Accettiamo il dispiegamento dell' Onu come forza incaricata di monitorare i confini e garantire il rispetto del cessate il fuoco a Gaza", ha spiegato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
