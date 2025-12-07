Hamas | Pronti a discutere congelamento o stoccaggio nostre armi

Hamas è pronto a discutere il “congelamento o lo stoccaggio” del proprio arsenale di armi nell’ambito del cessate il fuoco con Israele. È quanto ha dichiarato Bassem Naim, membro dell’ufficio politico decisionale di Hamas, in un’intervista ad Associated Press rilasciata a Doha, la capitale del Qatar, dove si trova gran parte della leadership del gruppo. Naim ha affermato che Hamas mantiene il suo “diritto di resistere”, ma ha aggiunto che il gruppo è pronto a deporre le armi nell’ambito di un processo volto alla creazione di uno Stato palestinese. Ha fornito pochi dettagli su come ciò potrebbe avvenire, ma ha ipotizzato una tregua a lungo termine di 5 o 10 anni per consentire lo svolgimento delle discussioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

