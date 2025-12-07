Hamas | Pronti a discutere congelamento o stoccaggio nostre armi

Lapresse.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas è pronto a discutere il “congelamento o lo stoccaggio” del proprio arsenale di armi nell’ambito del cessate il fuoco con Israele. È quanto ha dichiarato Bassem Naim, membro dell’ufficio politico decisionale di Hamas, in un’intervista ad Associated Press rilasciata a Doha, la capitale del Qatar, dove si trova gran parte della leadership del gruppo. Naim ha affermato che Hamas mantiene il suo “diritto di resistere”, ma ha aggiunto che il gruppo è pronto a deporre le armi nell’ambito di un processo volto alla creazione di uno Stato palestinese. Ha fornito pochi dettagli su come ciò potrebbe avvenire, ma ha ipotizzato una tregua a lungo termine di 5 o 10 anni per consentire lo svolgimento delle discussioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

hamas pronti a discutere congelamento o stoccaggio nostre armi

© Lapresse.it - Hamas: “Pronti a discutere congelamento o stoccaggio nostre armi”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sharm, firmata la pace. Trump: “Ok alla polizia di Hamas”. Meloni: pronti ai soldati nella Striscia

Gli Usa pronti a sanzioni contro la Cpi per le indagini su Israele. Hamas chiede a Trump «60 giorni di tregua per il rilascio di metà degli ostaggi»

Tajani a Tgcom24: pronti a riconoscere una Palestina senza Hamas e con ostaggi liberi

hamas pronti discutere congelamentoHamas: “Pronti a discutere congelamento o stoccaggio nostre armi” - Hamas è pronto a discutere il "congelamento o lo stoccaggio" del proprio arsenale di armi nell'ambito del cessate il fuoco con Israele. Da lapresse.it

hamas pronti discutere congelamentoBassem Naim: "Hamas è pronta a discutere il congelamento o lo stoccaggio delle armi, per uno Stato palestinese" - Il membro dell'ufficio politico apre alla ipotesi di una tregua a lungo termine di 5 o 10 anni per consentire lo svolgimento delle discussioni ... Scrive huffingtonpost.it

hamas pronti discutere congelamentoNetanyahu: "Se mi concederanno la grazia non mi dimetterò" - Hamas è pronto a discutere il "congelamento o lo stoccaggio" del proprio arsenale di armi nell'ambito del cessate il fuoco con Israele Hamas è pronto a discutere il "congelamento o lo stoccaggio" del ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Hamas Pronti Discutere Congelamento