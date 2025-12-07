Hamas è pronta a lasciare le armi all’Anp solo se l’occupazione cessa

Hamas ha dichiarato di essere pronta a consegnare le armi nella Striscia di Gaza all’Autorità palestinese che governa il territorio, a condizione che l’esercito israeliano ponga fine all’occupazione. “Le nostre armi sono legate all’esistenza dell’occupazione e dell’aggressione”, ha affermato in una dichiarazione il capo negoziatore di Hamas e leader di Gaza Khalil al-Hayya. Il capo negoziatore di Hamas ha aggiunto che “se l’occupazione finirà, queste armi saranno poste sotto l’autorità dello Stato”. “Il disarmo di Hamas non può comunque essere la prima cosa da fare nel processo. Dobbiamo andare in ordine, essere realisti”, ha affermato il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, nel momento in cui sembra aprirsi lo spazio per negoziare la seconda fase del piano di pace proposto dalla Casa Bianca che riguarda il disarmo del movimento, appunto, e l’insediamento di un’autorità per governare la Striscia e guidarne la costruzione Il disarmo di Hamas è uno dei punti più critici degli accordi per la pace a Gaza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Hamas è pronta a lasciare le armi all’Anp, solo se l’occupazione cessa

