Ha dato tanto per una cultura alta e popolare
"La sua famiglia, la letteratura, l’arte e la bellezza: sono state le sue passioni a guidarla". Così il prevosto di Varese monsignor Gabriele Gioia ha ricordato Bambi Bianchi Lazzati nel giorno dell’ultimo saluto. La basilica di San Vittore ha ospitato le esequie della direttrice del Premio Chiara, scomparsa mercoledì a 77 anni. A dirle addio le istituzioni con il governatore lombardo Attilio Fontana e il sindaco Davide Galimberti insieme agli assessori Enzo Laforgia, Andrea Civati e Rossella Dimaggio. Ma anche tanti esponenti del mondo della cultura e moltissimi varesini tra amici e conoscenti, al fianco della famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
