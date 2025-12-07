Guidonia Montecelio Juventus Next Gen 1-1 | Amaradio nel finale strappa un punto prezioso i bianconeri non muoiono mai!

di Marco Baridon Guidonia Montecelio Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 17ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen trova un po' di continuità. Dopo il pareggio col Gubbio e la vittoria con il Perugia, i bianconeri di Brambilla escono con un punto preziosissimo dalla trasferta contro il Guidonia Montecelio: al gol di Tessiore risponde – ancora nel finale – la rete di Amaradio. Guidonia Montecelio Juventus Next Gen 1-1: risultato e tabellino. FINE PARTITA 90'+2? Ammonito Vacca – Trattenuta vistosa, giallo per l'attaccante. 88? Tiro Sannipoli – Conclusione dentro l'area sul primo palo, fa buona guardia Mangiapoco.

