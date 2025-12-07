Guidonia Montecelio Juventus Next Gen 1-0 LIVE | rovesciata di Tessiore bianconeri in svantaggio!

di Marco Baridon Guidonia Montecelio Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 17ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen è a caccia di continuità. Dopo il pareggio col Gubbio e la vittoria con il Perugia, i bianconeri di Brambilla affrontano in trasferta il Guidonia Montecelio. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Guidonia Montecelio Juventus Next Gen 1-0: risultato e tabellino. 55? Tiro Mazur – Troppo debole il tiro dalla distanza del classe 2007. Raccoglie senza problemi Stellato. 53? Punizione Puczka – Mancino potente e angolato, ma Stellato intuisce la traiettoria, parte in anticipo e smanaccia il pallone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

