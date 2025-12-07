Guido Crosetto | La Nato si trasformi per garantire la pace; dobbiamo far ripartire la natalità zero tasse per chi ha più di 2 figli

Crosetto scuote un Occidente vecchio e stanco: "non penso che Putin voglia attaccare l’Europa. Oggi che il diritto internazionale è carta straccia. E per la difesa europea vanno coinvolti i Paesi extra-Ue". Allarme denatalità: "Senza nuovi bambini salta tutto" L’esponente di FdI e ministro de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Guido Crosetto: "La Nato si trasformi per garantire la pace; dobbiamo far ripartire la natalità, zero tasse per chi ha più di 2 figli"

