È il grande giorno. Quello che Milano aspetta per un anno intero, quello che trasforma il capoluogo lombardo nella capitale mondiale della lirica per una sera. Domenica 7 dicembre 2025 alle ore 18, come vuole la tradizione dal 1951, c’è la Prima della Scala. Un evento che mescola glam e lirica alla perfezione. E che ogni volta ci regala qualcosa di aspettato. Quest’anno non sarà difficile: il Teatro alla Scala inaugura la nuova stagione con la Prima più discussa degli ultimi anni: Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovi?. Una scelta coraggiosa, politica, simbolica. Nel cinquantenario della morte del compositore russo, il maestro Riccardo Chailly – alla sua 12ma e ultima inaugurazione come direttore musicale della Scala – porta sul palco del Piermarini l’opera che nel 1936 Stalin ha bollato come «caos invece di musica». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Guida essenziale per vedere al meglio "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk", l'opera scelta per la Prima della Scala 2025