Guerrafondai mandate i vostri figli in guerra!

Con questi imbecilli affetti da ‘ossessione compulsiva anti-russa’, il rischio di guerra alla più grande superpotenza nucleare è realistico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Guerrafondai, mandate i vostri figli in guerra!

