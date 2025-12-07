Guerra Ucraina-Russia Kellogg | Accordo davvero vicino
(Adnkronos) – E' "davvero vicino" un accordo per porre fine al conflitto innescato dall'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina avviata nel febbraio di tre anni fa. Parola di Keith Kellogg, inviato per l'Ucraina di Donald Trump, secondo il quale si tratta di risolvere la questione del futuro del Donbass e della centrale nucleare di Zaporizhzhia, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
